Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ve dron ile havadan destek verilen operasyonda Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Baskında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı-Polis araçlarının baskın yapılacak noktaya gidişi-Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak evin önüne gelmesi-Özel harekat timinin koç başı ile demir kapıyı kırıp, içeriye girmesi-Polislerinin evdeki şüpheliye 'Yere yat' diye bağırması-Evin damında güvenlik önlemi alan özel harekat polisi-Evin sokağındaki özel harekat polisleri-Havadaki polis helikopteri-Şüphelinin evden çıkartılması-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi-Zırhlı araçlardan görüntü-Gözaltına alınan şüphelilerin, polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,============================

KAYINVALİDESİNİN EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADA SAMSUN'da eşiyle boşanma aşamasında olan A.P. (55) tutuşturduğu gazete kağıtlarını kayınvalidesi M.Y.'nin (75) evinin penceresinden içeri attı. Evde çıkan küçük çaplı yangın söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.Olay, saat 02.30 sıralarında İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi S.P.'den (46) boşanma aşamasında olan A.P., kayınvalidesi M.Y.'nin (75) evine gitti. A.P. tutuşturduğu gazete kağıtlarını pencereden içeriye attı. Evde çıkan küçük çaplı yangın, söndürüldü. Olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. A.P. polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay anı güvenlik kamerası

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,=============================

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Örenköy mevkiinde meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy Büyükdere mevkiindeki ormanlık alanda yoğun dumanların görenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın kısa sürede yayılırken, alevleri söndürmek için çok sayıda arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personel bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'daki orman yangını Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy yakınlarındaki Büyükdere mevkiinde çıktı. Yoğun dumanları görenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Orman İşlet Müdürlüğü'ne bağlı 14 arazöz ve 75 kadar personelle alevlere müdahale etti. Rüzgara rağmen erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanda yaklaşık 3 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yanan ağaçlar-Müdahale eden köylüler-Ekiplerin çalışması+++-Yangın söndürme çalışmaları-Ormanda yanan ağaçlar-İtfaiye ve orman söndürme ekipleri-Soğutma çalışmaları-Havadan yanan orman görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),======================================

Manisa'da orman yangını (2)MANİSA VALİLİĞİ'NDEN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği Gördes ilçesine bağlı, Karayağcı Mahallesi batısı ile Kayacık Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada yangında mahsur kalan 11 vatandaşın kurtarıldığı, dumandan etkilenen 6 vatandaşın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, çevre illerden de 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere 119 araç ile müdahale edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gördes İlçesi Karayağcı Mahallesi batısı ile Kayacık Mahallesi arasındaki arazide saat 14.55 sıralarında orman yangını meydana gelmiştir. Gördes ilçesinde meydana gelen orman yangınında, ekipler tarafından yangını söndürme çalışmalarına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, ayrıca çevre ilçe ve işletmelerden 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere toplam 119 araç ile anında başlanılmıştır. Yangında mahsur kalan 11 vatandaşımız ekipler tarafından kurtarılmış ve dumandan etkilenen 6 vatandaşımızdan 4'ü Gördes'te, 1'i Akhisar'da 1'i de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 5 yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca yangın bölgesinde Tereke Damları bölgesindeki çiftlikten 45 büyükbaş hayvan tahliyesi yapılmış olup, güvenli bölgeye sevk edilmektedir. Yangın yaklaşık 50 hektar alana yayılmış olup, gece olması sebebiyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilmiş olup karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir."Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile yangın bölgesinde helikopter aracılığı ile havadan incelemelerde bulundu. Yangının etrafının çevrildiği ve çalışmalarının iyiye gittiği öğrenildi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Gördes ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Etrafı çevrilerek, ilerlemesi durdurulan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.Gördes ilçesinde Karayağcı ile Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.55 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin ve duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, çevre illerden de 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere 119 araç ile müdahale edildi. Öğle saatlerinde başlayan yangına gece saatlerinde karadan müdahale sürdü. Etrafı çevrilerek, ilerlemesi durdurulan ve kısmen kontrol altına alınan yangında 50 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca dumandan etkilenen 6 vatandaşın ise tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın helikopter ile yangının incelenmesi detayı

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,===========================

SAKARYA'DA ANIZ YANGINLARI

SAKARYA'da, itfaiye ekipleri aynı anda çıkan iki anız yangınına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.Dün öğle saatlerinde, Adapazarı Güneşler Zirai Aletler Sitesi Süleymanbey Mahallesi mevkiinde kontrolsüz yakılan anız dolayısıyla yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, 200 balya saman kül oldu.Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi mevkiinde çıkan anız yangını da rüzgarın etkisiyle geniş bir alana sıçrarken, yangını kontrol altına alamayan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı. Adapazarı'ndaki anız yangınına müdahale eden ekiplerin bir kısmı buraya sevk edildi. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Sapanca Göl Mahallesi Şayan Sokak üzerinde fırtına nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuruyan otları tutuşturdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ağaçlar yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Anız yangınıDetaySapanca'da yanan bölgeden görüntü

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ-İsa ÇİÇEK/SAKARYA,===================================

KONYA'DA FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇOK SAYIDA ARAÇTA HASAR OLUŞTU

KONYA'da fırtına nedeniyle çok sayıda aracın üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olaylarda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.Kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren ve saatteki hızı 50 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle çok sayıda aracın üzerine ağaç devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Rüzgar bir süre sonra yerini yağmur yağışına bıraktı. Devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesinde oturan ve şiddetli rüzgarda aracı hasar gören Gürcan Kalyamoğlu, "Arabayı çekeyim diye dışarı çıktım. Ondan sonra bir anda rüzgar çıktı ve ağaç elektrik tellerine ve aracımın üzerine devrildi. Çok yoğun bir şekilde rüzgar vardı. Birden bire elektrik telleri koptu. Aracımda maddi hasar meydana geldi."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Araçların üzerine devrilen ağaçlar -Genel ve detay-Röportaj

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,=======================================================

SAKARYA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.Kaynarca ilçesinde dün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dışarıda bulunan vatandaşlar binalara girerek kendilerini korudu. Bazı yerlerde dolu nedeniyle yer beyaza büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sağanak yağış detayDolu yağışı detay

Haber-Kamera: Murat HAZER/KAYNARCA(Sakarya),=================================

DOLUDAN ZARAR GÖREN ARAÇ SAHİPLERİ KAPORTACILARA KOŞTU

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde yaşanan 10 dakikalık dolu yağışının ardından onlarca araç zarar gördü. Ayvalık'ta kaportacılar, araçları sıraya alarak tamirat işlerine başladı. Ayvalık ilçesinde önceki gün akşam başlayan ve Gömeç ile Burhaniye ilçelerini de etkileyen dolu yağışı araçlara zarar verdi. Onlarca araç dolu nedeniyle zarar gördü. Kaportacılara giden araç sahipleri, tamirat için gün almaya başladı. Ayvalık sanayi sitesinde kaportacı Peyami Bayraktar, "İlk günden 25 civarı araç geldi. Eksperler gelecek, dosyaları açılacak. Bunlar ilk etapta gelen araçlar, 150- 200 civarı araç daha gelir. Otomobillerin marka ve hasarına göre 3 bin TL ile 10 bin TL tamir maliyetleri bulunuyor. Bu iş için ayrı bir dükkan tahsis ettik. Yurt dışından tamir için bir ustamız gelecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaportaları zarar gören araçlarden genel ve detay görüntü-Peyami Bayraktar röp

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir),================================

ARAÇLARINI DOLUDAN HALIYLA KORUDULAR ZONGULDAK'ta, sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskeler, yağmurda ıslandı. Vatandaşlar, kısa süreli yağan doluya karşı araçlarının üzerine halıları koydu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası kentte dün saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Güneşli havanın ardından aniden bastıran yağmur nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak sırasında hızla ilerleyenler, saçak altlarında yağışın bitmesini bekledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskelerin yağmurda sırılsıklam olduğu gözlendi. Yağmur, yaklaşık yarım saat sürdü. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Biranda kararan hava nedeniyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana dönmekte güçlük çekerken vatandaşlar, kısa süreli yağan doluya karşı araçlarının üzerine halıları koydu. İlçede bir mahallede yıldırım düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yıldırımın düşmesiyle videoyu çeken kişinin bağırması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yıldırım düşme anı(cep telefonu kamerası)-Yağan dolu-Vatandaşların araçlarını örtmesi-Balıkçıların limana girmeye çalışması

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),==================================

DEVRİLEN AĞAÇ ORMANI YAKIYORDU

BOLU'da Çatakören köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı. Tellerin kopması nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Bolu'da dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Bolu merkeze bağlı Çatakören köyünde bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç yanında bulunan elektrik tellerini kopardı. Tellerin kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Bolu Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altında alındı. Yangında küçük bir alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiyenin çalışmaları-Devrilen ağaç-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,========================

KARAMAN'DA FIRTINA PAZARCILARIN ÇADIRLARINI UÇURDU

KARAMAN'da kısa süreli etkili olan fırtına, pazarcılara ve alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar çadırları fırtınada uçarken bazı ürünlerin bulunduğu tezgahlar yıkıldı. Bu anlar ise vatandaşların cep teefonu kamerasına yansıdı.Karaman'da dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada kentteki çok sayıda çöp konteynırları devrilirken Gevher Hatun Mahallesi 1776 Sokak üzerinde kurulan Salı pazarında pazarcıların çadırları havaya uçtu. Fırtınada pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Fırtına anında vatandaşların kaçışması-Pazarcı çadırlarının uçması -Cep telefonu kamerası kaydı

Haber-Kamera: KARAMAN,==========================

Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)KUM FIRTINASI İLÇEYİ KARANLIĞA BÜRÜDÜ

Konya kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar Ereğli ilçesine ulaştığında kum fırtınası oluşturdu. Bir anda kentin üstünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Kırsal bölgelerde çalışan tarım işçilerinin de çadırlarının uçtuğu öğrenilirken, toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinin kısıtlanmasıyla trafikte de aksamalar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Toz bulutlarının Ereğli kent merkezine yaklaşması-Kum fırtınasının kent merkezine ulaşınca şehrin karanlığa bürünmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya),===============================

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin Dağ (38), aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşi Meltem Dağ'ı (35), öldürüp, aynı pompalı av tüfeğiyle intihar etti.Dalaman'da yaşayan kaporta ustası Hüseyin Dağ, dün saat 12.30 sıralarında, hakkında 'evden uzaklaştırma kararı' bulunmasına rağmen aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ayrı yaşadığı eşi Meltem Dağ'ın Karaçalı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Hüseyin Dağ, yanında getirdiği pompalı tüfeğini eşine doğrulttu. Paniğe kapılan Meltem Dağ, ikinci kattaki evden çıkarak kaçmaya başladı. Dağ, kaçan eşini peşine düşüp, bahçede arkasından ateş edip, başından vurdu. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşini öldüren Dağ, ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dağ çiftinin cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hüseyin-Meltem Dağ çiftinin fotoğrafı-Dağ çiftinin cesetlerinin olay yerinden kaldırılmasından görüntü-Olay yerinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ercan KAYLI/DALAMAN(Muğla),================================

TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ: 2 ÖLÜ

ANKARA'da TIR'ın otoyolda duraksayan otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, demir yığınına döndü.Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Kavaklı mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den İstanbul'a giden Bahri Koç yönetimindeki 76 DS 494 plakalı TIR, iddiaya göre orta şeritte duraksayan Samet Akat'ın kullandığı 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR'ın önünde yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Samet Akat ile otomobildeki kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Bahri Koç ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza haberini olay yerine gelen alarak gelen Samet Akat'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi ekipler teselli etti. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yeri genelAmbulanslarAmbulansta hayatını kaybeden kişiKaza yapan araçTIR'dan görüntüGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferhat EKİNCİ- Caner ÜNVER/ANKARA,====================================

SURİYELİ ÇOBAN MURAT NEHRİ'NDE BOĞULDU MUŞ'ta çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17), serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu. Balık adamlar, Suriyeli gencin cansız bedenini çıkarırken, görgü tanıklarının bir kişi daha vardı iddiaları üzerine Murat Nehri'nde aramalar sürüyor.Olay, dün saat 16.30 sularında Muş'a bağlı Muratgören köyünde meydana geldi. Bölgedeki köylerde çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş, serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda kaybolan genç için vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki balık adamlar olay yerine gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı. Balık adamlar Suriye uyruklu Mahmut Tebaş'ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Görgü tanıklarının 'bir kişi daha vardı' ifadeleri üzerine, jandarma AFAD ve balık adamlar Murat Nehri'nde arama çalışmasını sürdürüyor. Suriye uyruklu Tebaş'ın cansız bedeni ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Nehri'nde arama çalışmalarına katılan Alican köyü muhtarı Şaban Arslan, ikinci bir şahsın suda olma ihtimali karşısında aramaların sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Balık adamların suya girmesi-Balık adamların suda arama çalışması-Boğulan gence ait elbisenin görüntüsü-Gencin cesedinin sudan çıkarılarak ambulansa konulması-Alican Köyü Muhtarı Şaban Arslan ile röp

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,=================================

ÇOCUĞU DOĞDUĞU GÜN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde inşaat işçisi olan İbrahim Gürgen (38), hastanede doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.Emet ilçesinde oturan İbrahim Gürgen, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra ayrıldı. Emet ilçesine dönmek için 43 AAB 442 plakalı otomobille yola çıkan Gürgen, Tavşanlı-Emet karayolu Çökren mevkisinde sideksiyon hakimiyetini kaybetti. kontrolden çıkan otomobil, 20 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürgen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürgen'in cenazesi, eşinin doğum yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk babası Gürgen'in kazada hayatını kaybetmesi Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yeri ve otomobil-Jandarma ekipleri-İbrahim Gürgen'in cesedinin alınması-Ekiplerin olay yerinde incelemesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),==================================

İLK İŞ GÜNÜNDE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK CAN VERDİ ADANA'da market çalışanı Nail Polat (47), işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın 9'uncu katında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni açılan bir markete dün işe girdiği öne sürülen Nail Polat, Murat A.'nın 9'uncu kattaki evine market arabası ile sipariş getirdi. Siparişi teslim ettik sonra asansöre yönelen Polat, iddiaya göre kapıyı açıp, market arabasını içeriye sokmak için geri geri yürüyerek binmek istedi. Ancak, asansörün üst katta olduğunu fark edemeyen Polat, 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 40 metre yükseklikten yere çakılan Polat'ın öldüğü belirlendi. Evli ve 4 çocuğu olduğu belirtilen Polat'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.