Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3) - Son Dakika

Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)
TUTUKLANDISamsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ali Peltel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ali Peltel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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