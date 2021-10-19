Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı - Son Dakika

İstanbul Sarıyer'de bir vatandaşın dalgınlığı az kalsın başına büyük dert açıyordu. Kaymakamlığa gitmek için Maslak'tan taksiye binen ve Sarıyer'de inen Almancı şahıs, inerken bagajdaki 1 milyon 800 bin TL'yi unuttu. Bagajı açan taksici, gördüğü manzara karşısında kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı. Hemen parayı sahibine ulaştıran taksiciye teşekkür edildi. Para sahibinin, taksiciye verilmek üzere bir miktar para teklif ettiği ancak durak yöneticilerinin bu parayı almadığı belirtildi.

TAPU İŞLEMLERİNİ YAPACAKTI

Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.

POLİS VALİZİ ARADI

Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.

"TÜM TAKSİCİLERE TEŞEKKÜRLER"

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.

"TEŞEKKÜR EDİP, GİTTİ"

"Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.