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Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı - Son Dakika

Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

19.10.2021 10:54

Almanya'dan Türkiye'ye gelen vatandaş, Sarıyer Kaymakamlığı'na gitmek için Maslak'tan taksiye bindi. Bu esnada elindeki valizi de aracın bagajına koyan vatandaş, Sarıyer'de indikten sonra valizi arabada unuttu. Yolcunun inmesinin ardından bagajdaki valizi bulan taksici, 1 milyon 800 bin TL'yi bulması sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Parayı hemen sahibine ulaştıran taksici, karşılığında teşekkür aldı. Çünkü durak yöneticileri, taksiciye verilmek istenen hediyeyi kabul etmedi.

İstanbul Sarıyer'de bir vatandaşın dalgınlığı az kalsın başına büyük dert açıyordu. Kaymakamlığa gitmek için Maslak'tan taksiye binen ve Sarıyer'de inen Almancı şahıs, inerken bagajdaki 1 milyon 800 bin TL'yi unuttu. Bagajı açan taksici, gördüğü manzara karşısında kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı. Hemen parayı sahibine ulaştıran taksiciye teşekkür edildi. Para sahibinin, taksiciye verilmek üzere bir miktar para teklif ettiği ancak durak yöneticilerinin bu parayı almadığı belirtildi.

Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

TAPU İŞLEMLERİNİ YAPACAKTI

Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.

Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

POLİS VALİZİ ARADI

Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.

Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

"TÜM TAKSİCİLERE TEŞEKKÜRLER"

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.

"TEŞEKKÜR EDİP, GİTTİ"

"Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı
Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

Türk Lirası, Sarıyer, Almanya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı - Son Dakika


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