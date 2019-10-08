Son Dakika Haberleri: Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

57 dakika önce

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyorADIYAMAN - Adıyaman'da 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden 4 gün önce sabah okula gitmek için çıkan lise 1. sınıf öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı'dan bir daha haber alamayan ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 4 gündür çocuklarından haber alamayan aile, yakınlarıyla beraber Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek, çocukları ile ilgili bilgi aldı. Aile, emniyetin önünde çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Baba Latif ve anne Zeliha Akıncı, "Cuma günü okula gidiyorum diye çıktı ve bir daha da geri dönmedi. O günden bu yana kendisinden haber alamadık. Endişeli bir şekilde bekliyoruz. Bu akşam emniyete gelerek iyi bir haber almak istedik ama ne yazık ki daha bir gelişme yokmuş. Polisler de her yerde arıyor, bizler de her yerde arıyoruz ama daha bulamadık. Ölü mü sağ mı bilmiyoruz, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde bekliyoruz" diye konuştular.

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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