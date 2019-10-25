Son Dakika Haberleri: Kayıp 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulundu

Kayıp 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulundu

8 dakika önce

Kayıp 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulunduRİZE - Rize'de dünden beri haber alınamayan 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulundu.

Kayıp 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulundu

RİZE - Rize'de dünden beri haber alınamayan 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulundu.

Olay Rize şehir merkezinde meydana geldi. Sahilde yürüyen bir arkadaş grubu kayalarına arasında bir şahsın hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine hemen 155 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri genç bir erkeğin kayaların arasında kafasından vurulmuş bir şekilde yattığını gördü. Polis bölgede geniş çapta güvenlik önlemi aldı. Cesedin dün akşam saatlerinde ortadan kaybolup kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki K.Ö.'a ait olduğu, olay yerine gelen yakınları tarafından tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelmesinin ardından K.Ö.'nın cansız bedeni cenaze nakil aracına konularak Rize Adli Tıp Merkezi'ne getirildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kayıp 16 yaşındaki genç sahilde ölü olarak bulundu

Polis, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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