Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber / ek foto - Son Dakika

JANDARMA İNCELEMESİ DRON'LA GÖRÜNTÜLENDİ
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeninin bulunduğu köyle 6 lilometre mesafedeki dere kenarında güvenlik güçleri inceleme yaparak, delil aradı. Jandarmanın dere kenarındaki incelemesi ile çocuğun kaybolduğu Azap Mahallesi dron'la görüntülendi.
(FOTO: DHA/ ZAFER KUMRU/ HORASAN (ERZURUM)
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:28 - Kaynak: DHA
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