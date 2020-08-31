Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber / ek foto - Son Dakika

Erzurum 'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeninin bulunduğu köyle 6 lilometre mesafedeki dere kenarında güvenlik güçleri inceleme yaparak, delil aradı. Jandarmanın dere kenarındaki incelemesi ile çocuğun kaybolduğu Azap Mahallesi dron'la görüntülendi.

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