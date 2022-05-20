Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı

20.05.2022 16:10

Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındıSAKARYA Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifade verdikten sonra kayıplara karışan Cem Tuna'nın arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı

SAKARYA Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifade verdikten sonra kayıplara karışan Cem Tuna'nın arama çalışmaları devam ediyor. İki arkadaş her yerde aranırken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Savaş Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E. gözaltına alındı. M.E., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, yaklaşık 25 gün önce Sakarya Kocaali'de meydana geldi. İddiaya göre, ilçede kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan'ın aracının iki gün boyunca evinin önünde durduğunu fark eden ev sahibi C.T., Aydoğan'la aynı evde kalan kız arkadaşı M.E.'ye nerede olduğunu sordu. M.E., Savaş Aydoğan'ın il dışında olduğunu, babasının evine tadilat yapmaya gittiğini söyledi. M.E.'nin sözlerine inanmayan C.T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi C.T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem Tuna'nın ifadeleri alındı.

Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem Tuna, ifade verdikten sonra kayıplara karıştı. Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem Tuna için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna'yı da arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı

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Kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşı gözaltına alındı Kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşı gözaltına alındı ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika


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