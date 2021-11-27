Kayıp 2 arkadaş fıstık bahçesinde gömülü halde bulundu2 günce de otomobilleri yakılmış halde bulundu - Son Dakika

Kayıp 2 arkadaş fıstık bahçesinde gömülü halde bulundu2 günce de otomobilleri yakılmış halde bulundu

- Kayıp 2 arkadaş fıstık bahçesinde gömülü halde bulundu 2 günce de otomobilleri yakılmış halde bulundu Gaziantep'te günlerdir kayıp olan ve kullandıkları otomobil yakılmış halde bulunan iki gencin öldürülerek fıstık bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

- Kayıp 2 arkadaş fıstık bahçesinde gömülü halde bulundu 2 günce de otomobilleri yakılmış halde bulundu GAZİANTEP - Gaziantep'te günlerdir kayıp olan ve kullandıkları otomobil yakılmış halde bulunan iki gencin öldürülerek fıstık bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. İbrahim C. ile Harun Ö.'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Karkamış ilçesine bağlı ada mevkiinde Fırat nehri kenarında yaşandı. İddiaya İbrahim C.ile Harun Ö.'den günlerdir haber alınamıyordu. İki gencin kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde yakılmış halde bulundu. Kayıp iki genci arama çalışmaları devam ederken iki arkadaşın cesedi bu sabah Fırat nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edilirken iki gencin cenazesi Oğuzeli ilçesinde toprağa verildi. Gençlerin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. İki gencin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürülddü.

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