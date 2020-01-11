Kayıp 2 balıkçıya ulaşmak için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Kayıp 2 balıkçıya ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

İstanbul'da Rus tankerinin çarptığı balıkçı teknesinden kayıp 1 kişinin naaşına ulaşıldı, diğer iki balıkçı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayıp 2 balıkçıya ulaşmak için çalışmalar devam ediyor, System.String[]

İstanbul'da Rus tankerinin çarptığı balıkçı teknesinden kayıp 1 kişinin naaşına ulaşıldı, diğer iki balıkçı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Rusya'dan İzmir Limanı'na gitmek için yola çıkan GLARD 2 isimli Rus Bayraklı Tanker, dün sabah 06.30 sıralarında yoğun sis nedeniyle Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı teknesine çarpmıştı. Kaza, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatı yönünde 5 mil uzaklıkta gerçekleşti. Çarpışmanın olduğu sırada ise boğazda yoğun bir şekilde sis etkiliydi. Çarpışmanın hemen ardından ağır hasar gören balıkçı teknesi batmaya başladı. Gemide bulunan 6 mürettebattan 3'ünü hemen yakınlarındaki balıkçı teknelerindeki arkadaşları kurtardı.


Kayıp olan 3 kişiyi bulmak için olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarma helikopteri su yüzeyini tarayarak kayıpları aramaya başladı. Ardından Türk Donanması'nın çeşitli deniz koşullarında denizaltı ve yüzey arama ve kurtarma görevleri yapmak üzere tasarlanan TCG Alemdar isimli gemisi gelerek arama faaliyetlerine katıldı. Dalgıçlar ve insansız su altı araçları deniz tabanını taradı. Gemiden su altına dalgıçlar indiği sırada kıyı emniyeti ekipleri çevrede bulunan gemilerin uzaklaşması için uyarıda bulundu. Kayıp olan kişilerin yakınlarının bulunduğu 2 tekne ise olay yerinde bekliyordu. TCG Alemdar Yaklaşık 70 metre derinlikte geminin enkazını ve cesetlerin bulunduğu yeri tespit etti. İstanbul Valiliği tarafından kayıp 3 kişiden 1'sinin naaşına ulaşıldığı açıklaması yapıldı. Hayatını kaybeden balıkçının kimliği ise henüz açıklanmadı.


Kayıp 2 balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışmaları jandarma helikopterleri, kıyı emniyeti, sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekiplerin destekleri ile devam ediyor.


Öte yandan kaza sırasında bir baba oğlun da balıkçı teknesinde olduğu öğrenilmişti. Oğul Fatih Coşkun kazanın hemen ardından kurtarılırken Yusuf Coşkun için arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
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