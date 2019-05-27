Son Dakika Haberleri: Kayıp 2 çocuk annesi aranıyor (2)

Kayıp 2 çocuk annesi aranıyor (2)

57 dakika önce

ELAZIĞ'A ANNESİNE GİTMİŞAntalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen ve dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Elif B.'nin Elazığ'da olduğu ortaya çıktı.

Kayıp 2 çocuk annesi aranıyor (2), System.String[]

ELAZIĞ'A ANNESİNE GİTMİŞ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen ve dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Elif B.'nin Elazığ'da olduğu ortaya çıktı. Kızı Yasemin B., Elif B.'nin Elazığ'da annesinin yanında bulunduğunu söyledi. Yasemin B., "Annem Elif B., Manavgat Otogar'dan Elazığ'da anneannem Narin Tan'ın yanına gitmiş. Anneannemin evinin orada babamı aramış. Defalarca aramamıza rağmen neden telefona bakmadığını soran babama, 'Nerdesin, geri gel' demeyelim diye telefonunu açmamış, çok şükür bulundu" dedi.
Yasemin B., bu süre zarfında başta jandarma ekipleri olmak üzere yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:45 Kaynak: DHA
Antalya, Manavgat, Elazığ, Güncel
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