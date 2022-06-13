Kayıp 2 genç her yerde aranıyor! Otomobilleri ve telefonları ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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Kayıp 2 genç her yerde aranıyor! Otomobilleri ve telefonları ormanlık alanda bulundu

13.06.2022 09:24

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 9 Haziran akşamı aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse için arama çalışmaları devam ederken, polis ekipleri kayıp iki gence ait cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde, iki gencin evden ayrılırken bindiği otomobili de terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri bulmak için araştırma başlattı. Cinayet Bürosu ekipleri, iki gencin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylasında arama çalışması yaptı.

Her yerde onları arıyorlar! Kayıp 2 gencin telefonları, ormanda parçalanmış halde bulundu

TELEFONLARI BULUNDU

Yayla yolunda araştırma başlatan polis ekipleri kayıp iki gence ait cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde, iki gencin evden ayrılırken bindiği otomobili de terk edilmiş halde buldu.

Her yerde onları arıyorlar! Kayıp 2 gencin telefonları, ormanda parçalanmış halde bulundu

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Kayıp Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında iki gence ait cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine rastlanıldı. Kan izlerinin bulunduğu alanda inceleme yapıldı. Polis, şüphe üzerine kayıp iki gencin en son birlikte görüldüğü belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin verdiği ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, iki gencin kaçtığını söylediği öğrenildi.

Her yerde onları arıyorlar! Kayıp 2 gencin telefonları, ormanda parçalanmış halde bulundu

EN SON BABASIYLA KONUŞMUŞ

AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Yalçın'ın babası Adnan Yalçın, oğlunun 9 Haziran'dan itibaren kayıp olduğunu belirterek, "Oğlum perşembe akşamı benim otomobilimi alıp gitmiş. Telefonla aradığımda 'Baba akaryakıt istasyonundayım, arabayı yıkayıp, geleceğim' dedi bana, daha sonra tekrar aradım, ancak ulaşamadım. Ormanlık alanda otomobil bulundu. Ancak oğlumdan haber yok. Bizde umutla bulunmasını bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 2 genç her yerde aranıyor! Otomobilleri ve telefonları ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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