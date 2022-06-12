Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu - Son Dakika
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Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu

12.06.2022 09:02
Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu

Denizli'de 3 gündür haber alınamayan 2 genç için başlatılan arama çalışmalarında ormanlık alanda, jandarmaya ait iz takip köpeği tarafından izler bulundu.

Denizli'de 3 gündür haber alınamayan 2 genç için başlatılan arama çalışmalarında ormanlık alanda, jandarmaya ait iz takip köpeği tarafından izler bulundu. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Serinhisar ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 9 Haziran 2022 Perşembe günü Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, Serinhisar'da bulunan 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluşarak kent merkezine gitti. Bir süre sonra aileler gençlerden haber alamaması üzerine karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

En son 2 genç Serinhisar'a giriş yaptı

Jandarma ekipleri başlattığı arama çalışmalarında 2 gencin bir otomobille 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiğini ve araçla geri Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. İlçede yapılan arama çalışmalarında otomobilin ormanlık bölgeye gittiğini belirledi.

Kayıp gençlerden izlere rastlandı

Jandarma, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sivil toplum kuruluşları bölge haritası üzerinde Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinin kesişim noktalarında, dün akşam saatlerine kadar arama çalışma faaliyeti gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlarken, Jandarma iz takip köpeğiyle faaliyetine devam etti. İz takip köpeği tarafından Yenice Mahallesi ormanlık alanı içerisinde İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse'ye (17) ait izler buldu. Ormanlık yolda 2 gencin görüldüğü otomobilin bulunduğu ve yakınında kan izlerine benzer bulgulara rastlanıldığı iddia edildi. - DENİZLİ

Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu
Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu
Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu

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Kaynak: İHA

Serinhisar, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu - Son Dakika
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