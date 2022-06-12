Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı

12.06.2022 23:57
Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de 4 gündür haber alınamayan 2 gencin telefonla en son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de 4 gündür haber alınamayan 2 gencin telefonla en son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı. Ormanlık alanda bulunan izler üzerine jandarma şüphelilere tatbikat yaptırdı.

Olay, Serinhisar ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 9 Haziran 2022 Perşembe günü Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, Serinhisar'da bulunan 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştu. Eve dönmeyen gençler, aileleri haber alamaması üzerine karakola kayıp başvurusunda bulundu.

Kaybolan gençlere ait cep telefonu ve kan izleri bulundu

Jandarma ekipleri başlattığı arama çalışmalarında 2 gencin bir otomobille 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiğini ve araçla geri Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. 4 Gündür yapılan arama çalışmalarında sabah saatlerinde otomobil Yenice Mahallesi ormanlık alanda bulundu. Arabanın yakınlarında yapılan araştırmada İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse'ye (17) ait olduğu belirtilen parçalanmış halde 2 adet cep telefonu ve kan izleri bulan Jandarma ekipleri çalışmayı genişletti.

Jandarma şüphelilere tatbikat yaptırdı

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada Yalçın ve Akköse'nin cep telefonu ile son görüştükleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadesinde tüfekle gençlerin ayağına ateş ettiğini ve olay yerinden ayrıldıklarını, nereye gittiklerini bilmediklerini söyledi. Olay yerinde yaptırılan tatbikat üzerine, Serinhisar ilçe çöplüğünde jandarma, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sivil toplum kuruluşları arama çalışması gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı
Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı
Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
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Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu
Kaynak: İHA

Serinhisar, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp 2 gencin son görüştükleri 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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