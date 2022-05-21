Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı

21.05.2022 10:33

- Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı Sakarya'da kayıplara karışan kuaför Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna olayına ilişkin gözaltına alınan Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı

SAKARYA - Sakarya'da kayıplara karışan kuaför Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna olayına ilişkin gözaltına alınan Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 25 Nisan 2022 tarihinde Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan'ın aracının iki gün boyunca evinin önünde durduğunu fark eden ev sahibi C.T., Aydoğan'la aynı evde kalan kız arkadaşı M.E.'ye nerede olduğunu sordu. M.E., Savaş Aydoğan'ın il dışında olduğunu, babasının evine tadilat yapmaya gittiğini söyledi. M.E.'nin sözlerine inanmayan C.T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi C.T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem Tuna'nın ifadeleri alındı.

Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem Tuna, ifade verdikten sonra kayıplara karıştı. Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem Tuna için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. burada tamamlanan adli işlemleri sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı
YORUMLAR
500
Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı Kayıp kuaförün kız arkadaşı gözaltına alındı Kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşı gözaltına alındı Kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kişinin kız arkadaşı gözaltına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 14:00:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp 2 kişi olayında gözaltına alınan kız arkadaş serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement