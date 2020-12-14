İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
14.12.2020 11:58
16,5 SAAT SONRA BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIİzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden birinin bugün saat 11.30 sıralarında cesedi bulundu.
16,5 SAAT SONRA BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden birinin bugün saat 11.30 sıralarında cesedi bulundu. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde su yüzeyinde bulunan ceset, İzmir Emniyet Müdürlüğü deniz polisi tarafından tarafından kıyıya çıkartıldı.
Hande NAYMAN/ MENDERES (İzmir),
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