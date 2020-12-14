İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

İzmir 'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden birinin bugün saat 11.30 sıralarında cesedi bulundu. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde su yüzeyinde bulunan ceset, İzmir Emniyet Müdürlüğü deniz polisi tarafından tarafından kıyıya çıkartıldı.

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