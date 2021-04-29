KAYIP 2 YAŞINDAKİ SÜLEYMAN'IN ANNESİNDEN 'YIRTICI HAYVAN' AÇIKLAMASI - Son Dakika

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman- Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuğunun bulunmasını ümitle bekleyen annesi Sema Yıldırım, Çocuk kapının önünde oynuyordu. Ben ağılın içindeydim, yarım saat sonra çıktım ki çocuk yok. Biz eşimle birlikte ağılın içerisindeydik. Arası yarım saat ya sürdü ya sürmedi. Kapının önündeki çocuk nereye gidebilir. 2 yaşındaki çocuk. Bütün dağları aradık. Dolaşmadığımız yer kalmadı. Yırtıcı hayvan olabilir, aklıma öyle bir şey geliyor. Ağıla ben geliyordum ama çocuğumu dün ilk defa getirdim. Hava sıcaktı, oynasın diye getirdim. Çocuk gelir gelmez oynamaya başladı, çok sevindi. Dün çok yaramazdı. Sevinçten eli ayağı yere değmiyordu. Yorulmuştur belki ama uyusa bile bulmaları lazımdı. Sabaha kadar kimse durmadı. Bütün köyümüz aradı. Devletimizden Allah razı olsun. Sabaha kadar arandı, şimdi de bu saate kadar arandı. Uyuyan çocuk bir yerden çıkardı. Kıyafetleri üzerindeydi, inşallah bulunur dedi.