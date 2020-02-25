Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (2) - Son Dakika

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Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (2)
6 saat önce
KONAK'TA BULUNDULARIsparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
KONAK'TA BULUNDULAR
Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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