Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (3) - Son Dakika

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Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (3)
7 saat önce
İŞLEMLERDEN SONRA AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLERIsparta Emniyet Müdürlüğü'nce 20 Şubat'ta kaybolduktan sonra haber alınamayan lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın bugün İzmir'de bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
İŞLEMLERDEN SONRA AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nce 20 Şubat'ta kaybolduktan sonra haber alınamayan lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın bugün İzmir'de bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde 20/02/2020 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 2005 Isparta doğumlu T.Y., 2004 Isparta doğumlu B.A. ve 2004 Sakarya doğumlu G.S. isimli çocuklar, Isparta Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Denizli, Aydın, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu İzmir Konak ilçesinde bulunmuş olup, yapılacak olan işlemlerden sonra ailelerine teslim edilecektir" denildi.
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