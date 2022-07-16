Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı 'nda kaybolduğu öğrenilen H.Y. (7), A.Y. (3) ve S.Y. (8) kardeşlerin ailesini bulmak için Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda H.Y.'nin telaşlı davranışlarından şüphelenen ekiplerce yapılan araştırmada H.Y.'nin kaybolan kardeşlerin annesi olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.