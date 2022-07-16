Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu - Son Dakika
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Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu

16.07.2022 00:36
Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu

Kayseri'de kaybolan 3 kardeş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayseri'de kaybolan 3 kardeş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda kaybolduğu öğrenilen H.Y. (7), A.Y. (3) ve S.Y. (8) kardeşlerin ailesini bulmak için Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda H.Y.'nin telaşlı davranışlarından şüphelenen ekiplerce yapılan araştırmada H.Y.'nin kaybolan kardeşlerin annesi olduğu belirlendi.

Kaybolan 3 çocuk, ekiplerce anne H.Y.'ye teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu - Son Dakika
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