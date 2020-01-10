Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları drone ile görüntülendi - Son Dakika

Rus bayraklı tankerle çarpışan balıkçı teknesinin batması ile kaybolan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor. Jandarma helikopterinin ve balıkçıların da destek verdiği arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpışmıştı. Çarpışma sırasında bölgede olan balıkçılar batan teknedeki 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişi ise kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaların balıkçılar denizde, Jandarma Genel Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan arama çalışmaları drone ile de havadan görüntülendi.

(İHA)