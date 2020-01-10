Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpışmasında kaybolan 3 kişinin arama çalışması havadan görüntülendi.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpışmasında kaybolan 3 kişinin arama çalışması havadan görüntülendi.


İstanbul Boğazı'nda sabah 06.30 sıralarında Rusya'dan İzmir'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Çarpışma sırasında bölgede olan balıkçılar batan teknede bulunan 3 kişiyi kurtarıp, İhbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan arama çalışmalar ise, havadan helikopter ile görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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