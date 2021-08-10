Kayıp 3 kız bulundu (geniş haber) - Son Dakika

KORE'YE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞLAR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN- Ahmet YEŞİLMEN- Harun UYANIK- Jiyan ALPAN- Harun UYANIK-Ozan URAL-Buğra AKAY/ , Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu. Üç kız, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edildi. Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlanmıyorum" dedi. 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenilirken, aileleri tarafından teslim alınan çocuklar evlerine götürüldü.