Kayıp 3 kız İzmir'de bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp 3 kız İzmir'de bulundu - Son Dakika

Kayıp 3 kız İzmir'de bulundu

6 saat önce

Müge Anlı'da konu edilen yaklaşık bir haftadır kendilerinden haber alınamayan 3 kız çocuğu İzmir'de bulundu.

Kayıp 3 kız İzmir'de bulundu, System.String[]

Müge Anlı'da konu edilen yaklaşık bir haftadır kendilerinden haber alınamayan 3 kız çocuğu İzmir'de bulundu.


Isparta'da geçtiğimiz Perşembe günü 3 yakın arkadaş; 15 yaşındaki Tuana Y., 16 yaşlarındaki Gülizar S. ve 16 yaşındaki Buse A. kayboldu. Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istediler. Müge Anlı'da, çocukların otostop çekerek önce Denizli'ye ardından İzmir'e gittiklerini tespit ediliği aktarıldı.


Küçük çocukların kaybıyla ilgili olarak hem İzmir Emniyeti'ne hem de program ekibine ihbar yağdığı, gelen ihbarlar sonucunda da 3 kız çocuğunun İzmir Konak Meydan'ında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL

Müge Anlı, Isparta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:01:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp 3 kız İzmir'de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]