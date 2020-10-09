Kayıp 4 çocuk Simav'da bulundu - Son Dakika

Kayıp 4 çocuk Simav'da bulundu

KÜTAHYA - Uşak'ta oturan ve kayıp olduğu iddia edilen 4 çocuk, Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Çolak (15), Ahmet Yumuk (15), Ayşe Coşkun ve Havva Coşkun ailelerine haber vermeden piknik amacıyla evlerinden ayrılarak Uşak'tan Simav'a geldi. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım talebinde bulundular.

İhbar üzerine, kayıp çocuklar önce Pazarlar ilçesinde daha sonra da Simav ilçesinde aranmaya başladı. Kayıp çocuklar, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Simav'ın Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çadır kurarak piknik yaptıkları sırada bulundu.

Ayşe Coşkun ve Havva Coşkun'un babası Hasan Coşkun, çocuklarından haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini ifade etti.

Ahmet Yumuk'un annesi Asiye Tanrıöver (41), 4 çocuğun arkadaş olduğunu ve sağ-salim kendilerine ulaşmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

İfadeleri alınan 4 çocuk daha sonra ailelerine teslim edildi.