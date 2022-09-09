Olay, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat aniden kayboldu. Polat'a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğa bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. Çamurlu kanalda sopalarla yapılan aramada Polat'a ulaşılmazken, arama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Halis Polat, Şanlıurfa, Köseköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYIP 4 YAŞINDAKİ ÖMER HALİS, ARANIYOR - Son Dakika

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