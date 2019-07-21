Son Dakika Haberleri: Kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
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Kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

1 saat önce

Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonucu şu ana kadar kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonucu şu ana kadar kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar çerçevesinde 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünden 4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılarak ivedilikle arama çalışmalarına başlandığı aktarılarak, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldığı, bugün de Uğurlu köyü mevkisinde dere yatağında Cengiz Töngel'in cesedinin bulunduğu hatırlatıldı.
Kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:16 Kaynak: AA
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