Son Dakika Haberleri: Kayıp 5 milyonluk mazot iddiasında yeni gelişme genel müdür görevden alındı
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Kayıp 5 milyonluk mazot iddiasında yeni gelişme genel müdür görevden alındı

9 dakika önce

Tekirdağ Ulaşım A.Ş. (TEKULAŞ) Genel Müdürü ve bazı şirket yöneticileri görevden alındı.

Kayıp 5 milyonluk mazot iddiasında yeni gelişme genel müdür görevden alındı, System.String[]

Tekirdağ Ulaşım A.Ş. (TEKULAŞ) Genel Müdürü ve bazı şirket yöneticileri görevden alındı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve Çorlu şehir merkezinde bir bölümü resmi bir bölümü hususi plakalı olmak üzere toplam 155 otobüsle toplu taşıma hizmeti veren TEKULAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yaklaşık 5 milyon TL değerinde 700 tonu aşkın mazotun kayıp olduğu iddiası konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı.


Kayıp mazota ilişkin olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TEKPARK ve TEKULAŞ Genel Müdürü Ali Osman Yaşar'ın da aralarında olduğu 5 şirket yetkilisini görevden aldı.


Konuyla ilgili olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü de kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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