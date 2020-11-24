Kayıp 59 koyun drone ile bulundu - Son Dakika

Kayıp 59 koyun drone ile bulundu

24.11.2020 14:13
Kayıp 59 koyun drone ile bulundu, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone ile araması sonrasında bulundu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone ile araması sonrasında bulundu.

Yahşihan ilçesi Mahmutlar köyünde besicilik yapan U.D., 250 koyununu otlatmak için araziye çıkardı. Bir zaman sonra koyunlarından 59'unun kaybolduğunu fark eden U.D., arazide aramalar yapsa da sonuca varamadı. Şahsın 112 Acil Çağrı Merkezine başvuruda bulunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de havadan ve karadan arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekiplerinin 3 ayrı ekip halinde yürüttüğü çalışmalarda kayıp koyunlar drone ile Karacaali köyü Erikli mevkiinde tespit edildi. Otlatılan araziden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ulaşılan koyunlar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kayıp 59 koyun drone ile bulundu
Kayıp 59 koyun drone ile bulundu

Kırıkkale, Jandarma, Yahşihan, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 59 koyun drone ile bulundu - Son Dakika


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