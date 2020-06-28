Kayıp 7 yaşındaki İkranur her yerde aranıyor - Son Dakika

Kayıp 7 yaşındaki İkranur her yerde aranıyor

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde dün akşam ortadan kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde dün akşam ortadan kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, İcilli köyünde dün akşam üzeri kaybolan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri devam ediyor. Sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen zorlu aramalar aralıksız devam ediyor. Jandarma timleri karadan, drone ile de havadan bahçeler taranırken, ekipler küçük kızdan bir iz bulabilmeye çalışıyor.

(İHA)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:07 Kaynak: İHA

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