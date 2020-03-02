Kayıp adam her yerde aranıyor - Son Dakika

Gaziantep'te evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adam, polis ve akrabaları tarafından her yerde aranıyor.



Edinilen bilgilere göre, Merkez Şehitkamil ilçesi Nihat Özdemir Caddesi'nde bulunan evinden dün sabah ayrılan Ubbet Alkaç (65) geri dönmeyince akrabaları polise kayıp ihbarında bulundu. Telefonu çalan ama cevap alınamayan vatandaşı bulmak için yakınları harekete geçti. 2 gündür kayıp olan Alkaç'ı ailesi kendi imkanları ile evin yakınında bulunan Şirinevler ormanında da aradı.



Ormanlık alanda Alkaç'ı arayan kardeşi Mehmet Alkaç, ağabeyinin herhangi bir hastalığı olmadığını ve daha önce hiç ortalıktan kaybolmadığını belirterek, "Evden çıktıktan sonra yeğenim kendisine telefon açıyor ama bakmıyor onun üzerine birkaç kez daha arayıp akşamüzeri bana haber verdiler. Akşamdan bu yana Gaziantep kazan biz kepçe aramadık yer bırakmadık. Kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok, kötü alışkanlığı yok, biz emniyetimizin yardımını bekliyoruz. Cep telefonu akşamdan bu yana çalıyor ama açılmıyor. Sabah savcılığa ve emniyete ifadelerimizi verdik, dünden bu yana arıyoruz sürekli" dedi. Gün boyu yapılan arama çalışmalarında Alkaç'ın izine rastlanmadığı öğrenilirken, çalışmaların süreceği belirtildi.



Alkaç'ın ailesinin, kayıp yakınlarının yerinin cep telefonundan belirlenmesi için polise müracaatta bulunduğu öğrenildi. - GAZİANTEP