Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu

02.04.2023 20:42
Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gün önce 'Eve iftar yapmaya gidiyorum' diyerek arkadaşlarının yanından ayrılan 57 yaşındaki adamın ırmak içerisinde otomobili ile birlikte cesedi bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gün önce 'Eve iftar yapmaya gidiyorum' diyerek arkadaşlarının yanından ayrılan 57 yaşındaki adamın ırmak içerisinde otomobili ile birlikte cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 28 Mart Çarşamba günü bir marketten alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarına iftar için eve gideceğini belirterek aracıyla yola çıkan Hasan Özcan'dan (57) bir daha haber alınamadı. Özcan'ın ailesi kendisinden haber alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, aracıyla birlikte kaybolan Hasan Özcan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde bugün Belek Mahallesi Acısu Irmağı yakınlarında arama yapan ekipler, lastik izlerinden bir otomobilin ırmağa uçuştuğunu tespit etti. Vinç yardımı ile çıkarılan otomobilde Özcan'ın cansız bedeni bulundu. Ceset polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası sona erdi Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası sona erdi 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Hasan Özcan, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Fazıl Say sinir krizi geçirdi: Ali Koç hemen gidiyorsun, çabuk bavulunu topla
22:37 BM Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan'a "başkanlık" teklifi: Bu fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız
22:30 Son Dakika: Kadıköy'de tarihi zafer! Beşiktaş 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi geriden gelip 4-2 mağlup etti
22:16 Tüm stat inledi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde istifa tezahüratları
22:06 Stat buz kesti! Enner Valencia'nın penaltı vuruşu sonrası herkes dondu kaldı
21:48 Ortalık yangın yeri! Arda Güler'in penaltı pozisyonu gündemi yerinden oynattı
21:45 Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı
21:41 Batman güçlü milletvekillerine ihtiyaç duyuyor
21:36 Derbinin devre arasında Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Manuel zekanın ürünü
21:20 Beşiktaş savunmasına bela oldu! Arda Güler yoktan var edip golü hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2023 23:03:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement