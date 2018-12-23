Son Dakika Haberleri: Kayıp Adamın Cesedi Denizde Bulundu

Kayıp Adamın Cesedi Denizde Bulundu

1 saat önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde, dünden beri kendisinden haber alınamayan İsmail Kartal'ın (60) cansız bedeni denizde bulundu.

Kayıp Adamın Cesedi Denizde Bulundu, System.String[]
ORDU'nun Ünye ilçesinde, dünden beri kendisinden haber alınamayan  İsmail Kartal'ın (60) cansız bedeni denizde bulundu.

Ünye ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan İsmail Kartal'ın bulunması için ailesi karakola giderek kayıp başvurusu yaptı. En son sahildeki iskele bölgesinde görülen Kartal'ın bulunması için ilçeye Samsun'dan sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi sualtı ekipleri denizde arama yaptı. Aramalarda, Kartal'ın cansız bedenine ulaşıldı. İntihar ettiğinden şüphelenilen Kartal'ın cesedi otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:55 Kaynak: DHA

İsmail Kartal, Ünye, Ordu, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Son Dakika! Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:29:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Adamın Cesedi Denizde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]