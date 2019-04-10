Kayıp Adamın Cesedine Gölette Ulaşıldı

Bursa
'da 13 gündür haber alınamayan kişinin cesedi, aracıyla gölette bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mustafakemalpaşa
İlçesi Alpagut
Mahallesine gezmeye gelen Mehmet Ulutaş
'tan (49) haber alamayan ailesi 10 gün önce kayıp ihbarında bulundu.
İlçedeki baraj göletinde bir araç bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden AFAD
ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, araç içinde Ulutaş'ın cansız bedenine ulaştı.
Yapılan ilk incelemede Ulutaş'ın aracının kaza sonucu gölete devrilmiş olabileceğinin tespit edildiği öğrenildi.
Ulutaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.