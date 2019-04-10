Son Dakika Haberleri: Kayıp Adamın Cesedine Gölette Ulaşıldı

Kayıp Adamın Cesedine Gölette Ulaşıldı

1 saat önce

Bursa'da 13 gündür haber alınamayan kişinin cesedi, aracıyla gölette bulundu.

Kayıp Adamın Cesedine Gölette Ulaşıldı, System.String[]
Bursa'da 13 gündür haber alınamayan kişinin cesedi, aracıyla gölette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlçesi Alpagut Mahallesine gezmeye gelen Mehmet Ulutaş'tan (49) haber alamayan ailesi 10 gün önce kayıp ihbarında bulundu.

İlçedeki baraj göletinde bir araç bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, araç içinde Ulutaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede Ulutaş'ın aracının kaza sonucu gölete devrilmiş olabileceğinin tespit edildiği öğrenildi.

Ulutaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:30 Kaynak: AA
Alpagut, Mustafakemalpaşa, Mehmet Ulutaş, Bursa, Güncel
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