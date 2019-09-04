Kayıp alzaymır hastası kadın bulundu

Ekipler, sağlık kontrollerinin ardından kadını ailesine ve sağlık personeline teslim etti.

İlçeye bağlı Madenler Mahallesi'ndeki evinden dün çıkan kadından bir daha haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ve Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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