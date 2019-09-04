Son Dakika Haberleri: Kayıp alzaymır hastası kadın bulundu
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Kayıp alzaymır hastası kadın bulundu

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın bulundu.

Kayıp alzaymır hastası kadın bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın bulundu.

İlçeye bağlı Madenler Mahallesi'ndeki evinden dün çıkan kadından bir daha haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ve Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

AFAD'a bağlı 7 arama kurtarma personeli, 3 araç ve 1 arama kurtarma köpeğinin yer aldığı ekip bölgeye sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı arama-tarama çalışması başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, alzaymır hastası kayıp kadına ulaştı.

Ekipler, sağlık kontrollerinin ardından kadını ailesine ve sağlık personeline teslim etti.

Sakarya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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