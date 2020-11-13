Kayıp alzaymır hastası kadın jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.
İlçeye bağlı Misvak köyünde yaşayan alzaymır hastası H.B, 10 Kasım'da evinden ayrıldı. Yaşlı kadının geri dönmemesi üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.
Ekipler, H.B'nin bulunması için çalışma başlattı.
Ayvacık, Bayramiç ve Ezine ilçe jandarma komutanlıklarınca görevlendirilen devriyeler ve çevredeki vatandaşlar ile birlikte arama çalışması yapıldı.
Jandarma ekipleri alzaymır hastası kadını Bayramiç'e bağlı Alikabaklar köyünde bulup ailesine teslim etti.
- Kaynak: AA
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