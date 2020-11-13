Kayıp alzaymır hastası kadın jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Ayvacık, Bayramiç ve Ezine ilçe jandarma komutanlıklarınca görevlendirilen devriyeler ve çevredeki vatandaşlar ile birlikte arama çalışması yapıldı.

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti

Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti