Son Dakika Haberleri: Kayıp alzaymır hastası kadın ölü bulundu
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Kayıp alzaymır hastası kadın ölü bulundu

25 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki alzaymır hastası Nadire Akgüneş'in cesedi bulundu.

Kayıp alzaymır hastası kadın ölü bulundu, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki alzaymır hastası Nadire Akgüneş'in cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Durasıl Mahallesi'ndeki evinden 9 Ağustos'ta çıkan Akgüneş'ten bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Akgüneş'in evinin yakınında başlayan ve geniş bir bölgede devam eden çalışmalara jandarma helikopteri de destek verdi. Jandarmanın yanı sıra aramalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri de katıldı.
Bölgede 9 gündür süren arama çalışmaları sonucu Kale mevkisinde cesedi bulunan kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.
Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:16 Kaynak: AA
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