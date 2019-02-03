Son Dakika Haberleri: Kayıp Alzaymır Hastasını Bulmak İçin Köpeğine Gps Takıldı

Kayıp Alzaymır Hastasını Bulmak İçin Köpeğine Gps Takıldı

50 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Güler'i bulmak için köpeğine yer tespit cihazı (GPS) takıldı.

Kayıp Alzaymır Hastasını Bulmak İçin Köpeğine Gps Takıldı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Güler'i bulmak için köpeğine yer tespit cihazı (GPS) takıldı.

Alınan bilgiye göre, Çelebiler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Güler'den 23 Aralık 2018'de evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Güler'in yakınları ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle ormanlık alan, yerleşim yerleri ve yaşlı adamın gidebileceği bölgelerde arama yapan AFAD ekipleri, aynı gün ortadan kaybolan ve bir süre sonra eve dönen köpeği Karabaş'a GPS taktı.

AFAD ekipleri, cihaz sayesinde köpeğin hareketlerini takip ederek Güler'den bir iz bulmaya çalışacak.

Çelebiler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Güler, 23 Aralık 2018 tarihinde gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmemiş, kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:27 Kaynak: AA

Sakarya, AFAD, Mehmet Güler, Güncel
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