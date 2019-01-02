Kayıp Alzaymır Hastasını Zabıta Buldu
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaybolan alzaymır hastası kadın zabıta ekiplerince bulundu.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde, kaybolan alzaymır hastası kadın zabıta ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.S. adlı kadının yakınları, Alaşehir Belediyesinden yardım istedi. Bunun üzerine arama çalışması yapan zabıta ekipleri, alzaymır hastası kadını evine yakın bir bölgede buldu.
Evine teslim edilen kadının yakınları belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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