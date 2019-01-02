Son Dakika Haberleri: Kayıp Alzaymır Hastasını Zabıta Buldu

Kayıp Alzaymır Hastasını Zabıta Buldu

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaybolan alzaymır hastası kadın zabıta ekiplerince bulundu.

Kayıp Alzaymır Hastasını Zabıta Buldu, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaybolan alzaymır hastası kadın zabıta ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.S. adlı kadının yakınları, Alaşehir Belediyesinden yardım istedi. Bunun üzerine arama çalışması yapan zabıta ekipleri, alzaymır hastası kadını evine yakın bir bölgede buldu.

Evine teslim edilen kadının yakınları belediye çalışanlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: AA

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