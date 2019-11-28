Son Dakika Haberleri: Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu
Son Dakika Güncel Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu - Son Dakika

Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu

6 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Cemal Kılıç (63), yaşadığı kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Cemal Kılıç (63), yaşadığı kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Söğütalan Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan Alzheimer hastası Cemal Kılıç, geri dönmedi. Ailesi Kılıç'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar, 3 gün sonra sonuç verdi. Kılıç, mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin halde bulundu. Ekipler tarafından sedye ile köye getirilen Cemal Kılıç, buradan da ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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