Son Dakika Haberleri: Kayıp alzheimer hastası adamdan 3 gündür iz yok
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Kayıp alzheimer hastası adamdan 3 gündür iz yok

8 saat önce

Kayıp alzheimer hastası adamdan 3 gündür iz yok Üç gündür 60 kişilik ekip arıyorBURSA - Bursa'da pazar günü evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası için ekipler seferber oldu.

Kayıp alzheimer hastası adamdan 3 gündür iz yok
Üç gündür 60 kişilik ekip arıyor
BURSA - Bursa'da pazar günü evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası için ekipler seferber oldu. Aramaların üçüncü gününde de kayıp adamın izine rastlanmadı. Ekipler aramaları sürdürürken bakılmadık yer bırakılmıyor.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazar günü alzheimer hastası olduğu öğrenilen Remzi Çitil (78), evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan alzheimer hastasına bir türlü ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri seferber edildi. 60 kişilik ekip Sarıpınar Mahallesi'ne gelerek dört bir koldan arama çalışması sürdürüyor.
Jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri her yerde yaşlı adamı bulmak için çaba bakılmadık yer bırakmıyorlar. Ancak yapılan aramalarda Remzi Çitil'in izine rastlanmadı. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kayıp alzheimer hastası adamdan 3 gündür iz yok
Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:16 Kaynak: İHA
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