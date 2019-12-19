Kayıp alzheimer hastası aranıyor - Son Dakika

Sinop'un Erfelek ilçesinde kızının jandarmaya kayıp olarak bildirdiği alzheimer hastası 85 yaşındaki Kazım Çetinkaya için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.



İlçeye bağlı Kurtköy köyünde oturan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya, Çarşamba günü sabah saatlerinde köydeki evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Çetinkaya'nın kızı, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Kazım Çetinkaya'nın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.



Ekipler, Kazım Çetinkaya'yı arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. - SİNOP