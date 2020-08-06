Kayıp alzheimer hastası aranıyor - Son Dakika

Kayıp alzheimer hastası aranıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dün, öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hasan Kılıç'ın (88) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Keşan'da, İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Hasan Kılıç, dün öğle saatlerinde namaz kılmak üzere camiye gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Son olarak aynı mahallede bulunan Tahta Camii'nde öğle namazı kılan Kılıç, daha sonra buradan ayrılarak kayıplara karıştı. Hasan Kılıç'ın eve dönmemesi üzerine ailesi Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve Edirne İl AFAD Müdürlüğü ekipleri de, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyelerinin de katılımıyla Kılıç'ın son olarak görüldüğü cami çevresindeki metruk evler, boş arsalar ve inşaatlarda arama yaptı. Yapılan aramada Kılıç'ın izine rastlanmadı. Hasan Kılıç'ın ailesi de bastırdıkları broşürleri minibüs durakları ve işyerlerinin camlarına yapıştırdı.

Öte yandan Kılıç'ın bir süre önce çevresindekilere ibadete açılan İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne gitmek istediğinden bahsettiği kaydedildi. Polis, bunun üzerine Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de araştırma yaptı. Kayıp Hasan Kılıç'ın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.