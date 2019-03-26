Son Dakika Haberleri: Kayıp Alzheimer Hastası Dere Yatağında Ölü Bulundu

Kayıp Alzheimer Hastası Dere Yatağında Ölü Bulundu

34 dakika önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Piker (93), dere yatağında ölü bulundu.

Kayıp Alzheimer Hastası Dere Yatağında Ölü Bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Piker (93), dere yatağında ölü bulundu.

Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Mustafa Piker, cumartesi günü evden çıktı. Mustafa Piker'in dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma timleri ve özel eğitimli arama köpekleri yönlendirildi. Yapılan aramalar sonucunda Mustafa Piker'in cenazesi dün evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa Piker'in cansız bedeni morga konuldu. Daha sonra ailesine teslim edilen Mustafa Piker'in cenazesi aynı gün Yelten Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

Yelten, Antalya, Korkuteli, Güncel
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