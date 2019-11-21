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Kayıp alzheimer hastası drone ile aranıyor

6 saat önce

RİZE'nin Güneysu ilçesinde önceki gün ayrıldığı evine dönmeyen alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp alzheimer hastası drone ile aranıyor, System.String[]

RİZE'nin Güneysu ilçesinde önceki gün ayrıldığı evine dönmeyen alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri drone kullanarak Kar'ın gidebileceği ormanlık alanı havadan tarıyor.

Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde alzheimer hastası İlyas Kar, salı günü ayrıldığı evine dönmedi. Kar'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlyas Kar'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Gün boyu yapılan aramalarda Kar'ın izine rastlanamadı. Arama çalışmalarını bugün de sürdüren ekipler, Kar'ın gidebileceği ormanlık alanı havadan tarıyor. Köylülerde arama çalışmalarına destek veriyor. Ancak kayıp İlyas Kar'a ait bir iz bulunamadı.


Jandarma, Güneysu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
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