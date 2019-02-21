Kayıp Alzheimer Hastası, Havadan ve Karadan Aranıyor

ESKİŞEHİR'de zihinsel engelli ve alzheimer hastası olan Hamza Koçak(72), dün sabah çıktığı evine geri dönmedi.

ESKİŞEHİR'de zihinsel engelli ve alzheimer hastası olan Hamza Koçak(72), dün sabah çıktığı evine geri dönmedi. Koçak, en son görüldüğü ormanlık alanda havadan ve karadan aranıyor.



Eskişehir Büyükdere'de kızı ve damadıyla birlikte yaşayan zihinsel engelli ve alzheimer hastası Hamza Koçak, dün sabah dolaşmak için evinden çıktı. Ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine yakınları, çevrede arama yaptı. Bir sonuç alamayınca da polis ve jandarmadan yardım istedi. Arama kurtarma ekipleri, dün akşam Koçak'ı en son görüldüğü kent ormanında aradı. Koçak bulunamadı. Bunun üzerine bölgeye Eskişehir UMKE, AFAD, AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Koçak'ı havadan drone, ormanlık alanda ise motorize ve yaya olarak aramaya devam ediyor. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda yaşlı adamın izine henüz rastlanmadı.



- Eskişehir

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