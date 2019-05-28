Son Dakika Haberleri: Kayıp alzheimer hastası kadın, 20 saat sonra ormanda bulundu
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Kayıp alzheimer hastası kadın, 20 saat sonra ormanda bulundu

2 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, evden çıkıp ortadan kaybolan alzheimer hastası Emine Dönmez, 20 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Kayıp alzheimer hastası kadın, 20 saat sonra ormanda bulundu, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl'ün kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Emine Dönmez, dün saat 11.00 sıralarında, evde bulunanlar görmeden dışarı çıktı. Yakınları durumu farkedip, gidebileceği yerere bakmalarına rağmen yaşlı kadını bulamayınca, saat 23.30 sıralarında durumu Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma, bölgede geniş bir alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalara, Dönmez'in torunu Mehmet Bozkurt ve köylüler de destek verdi. Dönmez, bugün saat 07.00 sıralarında evine yaklaşık 2, 5 kilometre mesafedeki Evdüzen mevkiindeki ormanlık alanda, jandarma tarafından bulundu. Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dönmez, ardından yakınlarına teslim edildi. Dönmez'in sağ olarak bulunması yakınları ve köylüleri sevindirdi.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:04 Kaynak: DHA
Jandarma, Manisa, Sarıgöl, Yaşam
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