Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor - Son Dakika

Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor
MERSİN'in Gülnar ilçesinde 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Şerife Lök'ü (77) arama çalışmaları sürüyor.
MERSİN'in Gülnar ilçesinde 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Şerife Lök'ü (77) arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Çukurkonak Mahallesi'ndeki evinden 2 Temmuz'da çıkan Alzheimer hastası Şükriye Lök, geri dönmedi. Yakınları, Lök'e kendi imkanlarıyla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. En son 8 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ Mahallesi'nde görüldüğü bildirilen Şükriye Lök'ü arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sürüyor.Ailesi, Şerife Lök'ü görenlerin 155 ve 156 ihbar hatlarına bildirmelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:52 Kaynak: DHA
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