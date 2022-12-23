Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu

23.12.2022 13:13

Önceki gün Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Fatma Fidan bir arazide cansız halde bulundu. Emniyet, Fidan'ın yolunu kaybettikten sonra donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 20 Aralık akşamı ayrılan Alzheimer hastası Fatma Fidan, geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma komandoların da katılımıyla 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dün gece ara verilen çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Çalışmalar sırasında Fatma Fidan, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta Karatepe mevkisinde AFAD ekipleri tarafından saat 10.00 sıralarında ölü bulundu.

EKİPLER TEK İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Fidan'ın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Kayıp kadının cansız bedeni arazide bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Kayıp kadının cansız bedeni arazide bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Kaynak: DHA
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Esentepe, Aralık, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu - Son Dakika
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