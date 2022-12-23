Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 20 Aralık akşamı ayrılan Alzheimer hastası Fatma Fidan, geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD , polis ve jandarma komandoların da katılımıyla 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Kaynak: DHA

Esentepe, Aralık, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu - Son Dakika

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