Kayıp alzheimer hastası kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp alzheimer hastası kadın ölü bulundu

23.07.2022 17:46
Kayıp alzheimer hastası kadın ölü bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve en son Aydın'ın Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi yakınlarında görülen alzheimer hastası Şerife Kama (77) ekipler tarafından ölü bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve en son Aydın'ın Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi yakınlarında görülen alzheimer hastası Şerife Kama (77) ekipler tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Çayır Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Şerife K. isimli Alzheimer hastası 21 Temmuz Perşembe günü evinden ayrıldı. Yaşlı kadının uzun süre eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını bulabilmek için bölgede çalışma başlattı. AFAD Aydın, AFAD İzmir, Aydın Beşir Derneği Arama ve Kurtarma, Tire Arama ve Kurtarma, AKUT Kuşadası ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 100 kişilik bir ekip İnsansız Hava Araçları ve arama kurtarma köpeklerini de kullanarak en son Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi yakınlarında görülen Kama'yı bulmak için yoğun çaba sarf etti.

Cansız bedeni bulundu

3 gün gün süren armalar neticesinde Kama, Akçaköy Mahallesi'ndeki yakınlarındaki bir uçurumda ölü bulundu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yaşlı kadının cansız bedenini bulunduğu alandan çıkartırken, acı haberi alan Kama'nın yakınları yasa boğuldu. Kama'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp alzheimer hastası kadın ölü bulundu - Son Dakika

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