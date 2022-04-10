Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu - Son Dakika
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Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu

10.04.2022 15:51
Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu

Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında hakkında kayıp müracaatında bulunulan A.Ş. isimli yaşlı kadın, gece saat 01.50 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK, İz Takip Köpek Timi, JASAT, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Trafik Timleri'nin yer aldığı arama çalışmaları sonucu bulundu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu
Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu
Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu

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Alzheimer, Jandarma, Hisarcık, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu - Son Dakika
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